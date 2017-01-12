Gorilla Glass bu kez otomobillere geliyor!

CES 2017'de akıllı otomobil camı konseptini gösteren Corning, internete bağlı kontrol panelinde, ön camda ve pencerelerde kullanılan teknoloji olmak istiyor. Yukarıda fotoğrafını görebileceğiniz konsept otomobil, "çok hafif, melez, artırılmış gerçeklik yeteneklerine sahip Gorilla Glass ön cam ile donatılmış" ve bu sayede sürücünün trafik durumuna göz atmasına ve daha fazla işlevden faydalanmasına izin veriyor.

Bu cam, dokunmatik bir ön panel olarak da kullanılabiliyor. Gorilla Glass'ın esnekliği, pencerelerin renksiz bir yapıdan, içeriyi gizlemek için hafif renkli bir yapıya bürünmesine izin veriyor. Tüm bunlar, yakıt verimini artırıyor çünkü Gorilla Glass, diğer camlardan daha hafif.

Hürriyet