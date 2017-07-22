Görevini yapan İHA ekibine çirkin saldırı

Bayrampaşa’da saat 15.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, bariyere çarpan motosikletli Yunus Polisi ekibinde bulunan 2 polis yola savruldu. Polislerden birisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, diğer polis memuru ise olay yerinde şehit düştü. Kazayı haber alan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Emrah Kuş ile İsmail Bulut şehit olan polisin durumu hakkında bilgi almak ve haber yapmak için olay yerine gitti. Olay yerine giden muhabirlerin görüntü çekmesini istemeyen polisler, muhabirlere sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Günün her saatinde vatandaşlara yalnızca doğru haber için sokaklarda çalışan ve 15 Temmuz gecesi de yoğun mesai harcayan İHA muhabirleri görüntü çekmeye başladı. İlk önce Yunus ekiplerine bağlı bir polisin, “Ne çekiyorsun lan“ tepkisi üzerine İHA muhabiri İsmail Bulut “Tamam çekmiyorum” dedi. Daha sonra polisler darbenin şiddetini artırmak için kendi eline taktığı kelepçe ile İHA muhabirinin kafasına vurdu.

İHA muhabirleri saldırı sonrası darp raporu alıp şikayetçi olmaya gitti.