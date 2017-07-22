Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Görevini yapan İHA ekibine çirkin saldırı

Bayrampaşa’da trafik kazasında şehit olan polis haberini takip etmek için olay yerine giden İHA ekibi polisler tarafından darp edildi. Polis darbenin şiddetini artırmak için kendi eline taktığı kelepçe ile İHA muhabirinin kafasına vurdu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
Görevini yapan İHA ekibine çirkin saldırı

Bayrampaşa’da saat 15.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, bariyere çarpan motosikletli Yunus Polisi ekibinde bulunan 2 polis yola savruldu. Polislerden birisi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, diğer polis memuru ise olay yerinde şehit düştü. Kazayı haber alan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Emrah Kuş ile İsmail Bulut şehit olan polisin durumu hakkında bilgi almak ve haber yapmak için olay yerine gitti. Olay yerine giden muhabirlerin görüntü çekmesini istemeyen polisler, muhabirlere sözlü ve fiziki saldırıda bulundu.

Günün her saatinde vatandaşlara yalnızca doğru haber için sokaklarda çalışan ve 15 Temmuz gecesi de yoğun mesai harcayan İHA muhabirleri görüntü çekmeye başladı. İlk önce Yunus ekiplerine bağlı bir polisin, “Ne çekiyorsun lan“ tepkisi üzerine İHA muhabiri İsmail Bulut “Tamam çekmiyorum” dedi. Daha sonra polisler darbenin şiddetini artırmak için kendi eline taktığı kelepçe ile İHA muhabirinin kafasına vurdu.

İHA muhabirleri saldırı sonrası darp raporu alıp şikayetçi olmaya gitti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:34
  1. Bayrampaşa
  2. İhlas
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektörlerden Mesaj Var
    1. Rektörlerden Mesaj Var
    2. HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal..
    3. Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste
    4. FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!
    5. Sadece Eğitim Değil Değer De Verir..
    6. Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü
    7. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs..
    8. Suudi Arabistan'dan hava saldırısı: 8..
    9. Yaz Spor Okulları’na rekor katılım
    10. Süper Lig’den amatöre
    11. Motosiklet tutkunları Niksar’da şov..
    12. Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha
    13. 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken..
    14. BMGK'ya Kudüs için acil toplanma çağrısı
    15. Yemen’de bin 828 kişi koleradan öldü
    16. Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep..
    17. Reyhan Küçük yüzme finallerinde..
    18. Sivasspor hazırlık maçından..
    19. Gediz’e Termal Tatil Köyü
    20. Bakan Kurtulmuş, Ünye’de tendürük..
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!