Göreve dönmek için açtığı davayı kaybetti

Bu haber 8.726 kez okundu

Irak eski Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'nin meclis tarafından görevden alınması üzerine açtığı temyiz davasının mahkemece reddedildiği bildirildi.

Irak Federal Mahkemesi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Mahkeme, Eski Maliye Bakanı'nın meclis tarafından görevden alınması kararına ilişkin yapılan itiraz davasını inceledi. Mahkeme davayı reddetme kararı aldı" denildi.

Hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Maliye Bakanı Zebari, 21 Eylül'de mecliste yapılan oylama sonucu bakanlıktan düşürülmüştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokratik Partisi'nin üyesi olan Zebari, 2003-2014 yıllarında Irak Dışişleri Bakanı görevini yürütmüştü. Zebari hakkında mecliste daha önce de gensoru oturumları düzenlenmiş ancak herhangi bir sonuç alınmamıştı.

Irak Meclisi, 25 Ağustos'ta da Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi'yi hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle bakanlıktan düşürmüştü.

dünuyabülteni