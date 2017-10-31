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Görevden ayrılmalar bayrak değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın beklentileri doğrultusunda başlattığı AK Parti’deki yenilenme ve değişim sürüyor.

31 Ekim 2017 Salı 17:28
Görevden ayrılmalar bayrak değişimi

BURAK BATTAL / İSTANBULAK Parti’de MKYK ve MYK ile başlayan, teşkilatlarla devam eden ve son olarak belediye başkanlıklarında gerçekleştirilen değişimlerle ilgili AK Partili milletvekilleri Akit’e özel açıklamalarda bulundu.

DEĞİŞİMLER SİYASİ TASARRUFLARDIR

AK Parti Bursa Milletvekili Aydın Ünal, Türkiye’nin 2019’da iki önemli seçime gideceğini hatırlatarak, “Bu seçimlere girerken AK Parti’nin bir tazelenmeye ve yenilenmeye gitmesi gerekiyor. Bu mesajı vatandaş hem 7 Haziran seçimlerinde verdi, hem de 16 Nisan referandumunda verdi. Vatandaş değişim ve tazelenme beklediğini bu iki seçimde net bir biçimde ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımız da halkın verdiği bu mesaj doğrultusunda partimizde bir değişim yapmaya başladı. Bunlar hukuki değil siyasi tasarruflardır. Hukuki bir sonuç doğurmaz, performansla ilgili bir tasarruftur sadece” şeklinde konuştu.

AK PARTİ YENİLENDİĞİ İÇİN SEVİLİYOR

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana değişim ve yenilenmeye önem verdiğini kaydeden Ünal, “AK Parti bu değişimleri sürekli gerçekleştiren bir parti, ilk defa bugün yapmıyor. Buradan farklı anlamlar çıkarmaya çalışanlar art niyetlilerdir. Bugüne kadar bu AK Parti’yi bölmek için, parti içinde fitne çıkarmak için çok uğraştılar ama başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.

MİLLETİN TALEBİ CEVAP BULDU

AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, AK Parti’deki yenilenme sürecinin halkın talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirterek, “AK Parti doğru bir adım atmış ve belediye başkanlarını rencide etmeden, davaya inandıklarını da tescil ederek, başkanların kendi özgür iradeleri ile istifa etmelerinin önünü açmış ve başkanlar da buna uymuştur. Milletten gelen bu talep AK Parti’de bir kez daha cevap bulmuş ve AK Parti kendini belediye seçimlerine hızlı bir şekilde hazırlamaya başlamıştır. Bu istifaları farklı değerlendirmek, istifa edenlere bir hakarettir” şeklinde konuştu.

MUHALEFET AK PARTİ’Yİ ÖRNEK ALMALI

Değişimlerin bazı çevrelerce kasıtlı olarak farklı yerlere çekilmeye çalışıldığına değinen Cuma İçten, “Kendini yenileyen bir siyasi parti, kendi iç dinamiklerini daha aktif hale getirmek için adımlar atarken, muhalefet bu ataklardan kendime ne çıkarırım hesabına girmiştir. Muhalefet, AK Parti’yi kendine örnek almalı ve ülkenin somut sorunlarını çözüm önerileri ile birlikte masaya yatırmalıdır. Kendi içindeki muhalefeti, kavgayı, sorunları medyaya taşımamalıdır. Parti içinde kendi sorunlarını AK Parti gibi çözmeli ve kendini güçlendirmelidir. Her telden bir ses çıkan, makamı, düşünce seviyesini düşüren, bir davası, inancı, ideali olmayan insanlardan uzak durmalıdır” ifadelerini kullandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:28
  1. AK Parti
  2. AK Parti Bursa Milletvekili Aydın Ünal
  3. Cuma İçten
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