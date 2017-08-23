Görevden alınır alınmaz ülkeden ayrıldı

Kolombiya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ortega'nın Kolombiya'dan ayrılarak Brezilya'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, Başsavcı Ortega'nın Kolombiya'ya dönüp dönmeyeceği ya da milletvekilliği görevi süren eşinin de yanında olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Kolombiya Göç İdaresinden 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Ortega ve milletvekili olan eşi German Ferrer'in, Venezuela'nın kuzeyindeki Hollanda Krallığına bağlı Aruba Adası'ndan özel bir uçakla başkent Bogota'ya gittiği duyurulmuştu.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da Ortega'nın Kolombiya hükümetinin koruması altında olduğunu açıklamış, ardından Kolombiya Senatosu Başkanı Efrain Cepeda, Luisa Ortega Diaz'ı Senato'ya davet ettiğini duyurmuştu.

Santos'un bu açıklamasının ardından, Ortega'nın yerine yeni başsavcılık görevine getirilen Tarek William Saab ise sosyal medya hesabından tepki göstermiş ve Santos'un beyanatının Kolombiya'nın, "Venezuela'ya kurulan komploların merkez üssü" olduğunu doğruladığını ifade etmişti.

Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için oluşturulan Kurucu Meclis, Başsavcı Ortega'nın görevden alınmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Daha önce Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müttefiki olan Ortega, geçen nisan ayında Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongrenin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde yönetimin ülkenin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümet karşıtlarının yanında yer almıştı.

Ortega, görevden alınmadan önce, ülkede 30 Temmuz'da yapılan Kurucu Meclis seçimlerine teknik destek sağlayan şirket yetkilisinin sonuçlarla oynandığına dair iddialarının ardından olayın soruşturulması için iki savcı görevlendirdiğini açıklamıştı.