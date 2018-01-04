Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Görevden alınan Murat Hazinedar'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li Murat Hazinedar, belediye önünde açıklama yaptı.

04 Ocak 2018 Perşembe 22:40
Görevden alınan Murat Hazinedar'dan ilk açıklama

Hazinedar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Allah'ın verdiği canı Allah alır. Demokrasilerde de milletin verdiği koltuğu ancak millet alır. Sizlerle beraber basından öğrendiğim görevden alındığıma dair yazıyla ilgili söyleyecekleri daha önce söyledim.

Yüzde 77 ile Beşiktaş halkının güvenini aldım. Beşiktaş halkının dolayısıyla milletimin bana yüklediği sorumlulukla halkıma hizmet etmeye çalıştım. Merkez siyasetin yerel yönetimler üzerinde hiçbir dönemde görülmemiş baskı kurduğu bir dönemde görev yapmaya çalıştım.

Devlet kurumları arasında samimi işbirliğini savunarak bugünlere geldik. Bu sürecin sonunda vesayetin yani Ankara siyasetinin yerel yönetimler üzerinde kurduğu vesayetin bir çok kötü özelliğini yaşadık. Ben Türkiye rekoru ile seçilmiş bir belediye başkanıyım.

FETÖ İDDİALARINI YALANLADI

Basından öğrendiğim kadarıyla uzaklaştırma gerekçem birtakım yolsuzluk iddialarıyla beraber 2016 yılından beri FETÖ üyeliği suçu iddiasıyla yürütülen soruşturmalardır. Değil ben ailemde, sülalemde değil darbeci cemaate bir cemaate bile üye bir kişi bulamazlar. İktidarın bu terör örgütünü meşru gördüğü 17-25 Aralık'tan önce dahi bu gruplarla, bu terör örgütü organizasyonlarıyla nokta kadar bir işimiz olmamıştır, olamazda. Ne şahsımın ne ailemin.

Sadece şahsıma yönelik değil aynı zamanda evladıma, eşime de yöneltilmiştir bu suçlamalar. Pasaportları ellerinden alınmıştır. Onun eleştirdiği dünkü sistem onun çocuklarına yurt dışında okuma fırsatı vermişti. O benim evladıma bu fırsatı vermedi. Aileleri bu iddiaları karıştırmayın.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 22:40
  1. Murat Hazinedar
  • Türk milleti Türk milleti 21 dk önce
    Seçimler dekazanamadı akpasla da kazanmaz sonuna kadarcumhuriyethalk partisinoktaakp ye tek oyumubile vermeye gerek bile duymam kesinliklehiçbirşekilde noktasonuna kadar cumhuriyet halk partisiakp li belediye başkanlarıgörevden alınırkenmetal yorgunluklukoldu chp libelediyeler için ne de diyorumortadaher şeyşimdi el birliyleyeni akiteşliğindealçakça yorumlarabak milletinasılayrıştırmışlarhakaretlere iftiralara bak
  • Tarık KaraTarık Kara22 dk önce
    Gülay ASLITÜRK te kendimi yakarım diyordu Amerika'da kumsalda yaktı kendini güneş altinda
  • abdoabdo26 dk önce
    savunmaya bak türkiye rekoru ile seçilmişmiş. len istersen dünya rekoruyla seçil. sana terörist fatöşla vede görevini suistimal etme yetkisi vermez.
  • Satilmis Satilmis 44 dk önce
    Fetocu granti
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye işgal edilebilir mi? Mete Yarar'dan çarpıcı analiz
  1. Türkiye işgal edilebilir mi? Mete..
  2. Erdoğan: Kendisine zamanında..
  3. Samet Aybaba açıkladı! Galatasaray'dan..
  4. Çekiçle vurmaya başlayınca birden..
  5. İbrahim Kalın'dan kritik açıklama:..
  6. Salgın giderek yayılıyor... Nereden..
  7. Hint askerleri Pakistan'a saldırıyor
  8. ABD'ye rest çekerek Kütahya'ya geldiler
  9. Trump bu defa öyle bir şeyi yasaklıyor..
  10. Görevden alınan Murat Hazinedar'dan..
  11. Macaristan'dan AB üyesi ülkeye tepki
  12. 'Yahudi olmayana tecavüz..
  13. Aniden vurdu! ABD'de acil durum ilan..
  14. Bitcoin'den sonra en büyük ikinci..
  15. Kabil'de intihar saldırısı: Ölü ve..
  16. İhracatta rekor 'TL' çıkışı
  17. Atama bekleyen öğretmenlere müjde
  18. ABD'den bomba itiraf:..
  19. ABD, 2018'de dünyanın en büyük petrol..
  20. ABD'de felaket üstüne felaket! Bu kez..
Mesajları dolandırıcılar atıyor sandı, bütün mal varlığına el konuldu
Mesajları dolandırıcılar atıyor sandı, bütün mal varlığına el konuldu
O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
Putin’in koltuğuna aday
Putin’in koltuğuna aday

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama