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Görevden alınan başkandan Erdoğan'a teşekkür

Görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, ailesinin yurt dışına çıkmasıyla ilgili problemin çözüldüğünü söyleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:48
Görevden alınan başkandan Erdoğan'a teşekkür

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılması tartışıldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Murat Hazinedar, programın konuklarından Hukukçu Uğur Poyraz'a mesaj göndererek görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hazinedar, "Sayın Cumhurbaşkanı bugün talimat vermiş. Oğluma ve eşime pasaportları yarın iade edilecek. Her şeye rağmen kedisine teşekkür ederim. Bugün öğleden sonra aradılar" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi, "Sayın Başkan'ın ailesiyle ilgili konuda da yurt dışına çıkışına hukuki bir engel olmadıktan sonra İçişleri Bakanlığı'mızın böyle bir engelleme yapacağına ihtimal vermiyorum. Bunları İçişleri Bakanımızla da konuşuruz. Gerçekten mani bir durum yoksa zaten önü de açılır." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:48
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