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Görev süresi dolan komutanlardan Bakan Canikli'ye veda ziyareti

Görev süresi dolan kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı Canikli'yi ziyaret etti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 22:00
Görev süresi dolan komutanlardan Bakan Canikli'ye veda ziyareti

Görev süresi dolan kuvvet komutanlarıMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye veda ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Canikli'ye veda ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 22:00
  1. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
  2. kuvvet komutanları
  3. veda ziyareti
  4. Anadolu Ajansı
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