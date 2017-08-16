Görev süresi dolan komutanlardan Bakan Canikli'ye veda ziyareti

Görev süresi dolan kuvvet komutanlarıMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye veda ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Canikli'ye veda ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA