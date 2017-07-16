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Görev başındaki trafik polisi kaza kurbanı oldu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir minübüs şoförü direksiyon başında uyuyunca, yol uygulaması yapan polis memuruna çarptı, polis memuru şehit oldu.

16 Temmuz 2017 Pazar 21:36
Görev başındaki trafik polisi kaza kurbanı oldu

Kaza, saat 16.20 sıralarında Konya Afyonkarahisar karayolu Kadınhanı ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol uygulaması yapan polis ekibinden Erkan Kurşun (40), yoldaki dubaları aldığı sırada Konya istikametine seyir halinde olan R.Ö. idaresindeki  minibüs, polis memuruna çarptı.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Polis memuru Kurşun olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücüsünün uyuduğu belirtilen minibüs, çarpmanın ardından refüje çıkarken, polis memuru Erkan Kurşun'un şapkasının da minibüsün koltuğuna düştüğü görüldü.

Kaza mahalline polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 21:36
  1. Görev başındaki trafik polisi kaza kurbanı
  2. Konya'nın Kadınhanı
  3. Görev başındaki trafik polisi
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