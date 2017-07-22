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Adana'da hayvan sürüsüne dalan otomobil 30 keçiyi telef etti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada 30 keçi telef oldu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:12
Adana'da hayvan sürüsüne dalan otomobil 30 keçiyi telef etti

Adana’da, bir Otomobil karayoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı. Kazada 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Kemal Yatmaz’ın yönetimindeki 27 AY 106 plakalı otomobil, küçükbaş  hayvan sürüsü karşıdan karşıya geçtiği sırada içlerine daldı Çarpmanın etkisiyle 30 küçükbaş hayvan telef olurken, otomobil sürücü Yatmaz aracını güçlükle durdurabildi.  Yatmaz kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı gören diğer sürücü durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü sağlandı.

Öte yandan, sürünün çobanı olay yerinden kaçtı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:12
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