Adana'da hayvan sürüsüne dalan otomobil 30 keçiyi telef etti

Adana’da, bir Otomobil karayoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı. Kazada 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Kemal Yatmaz’ın yönetimindeki 27 AY 106 plakalı otomobil, küçükbaş hayvan sürüsü karşıdan karşıya geçtiği sırada içlerine daldı Çarpmanın etkisiyle 30 küçükbaş hayvan telef olurken, otomobil sürücü Yatmaz aracını güçlükle durdurabildi. Yatmaz kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı gören diğer sürücü durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü sağlandı.

Öte yandan, sürünün çobanı olay yerinden kaçtı.