THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Görenler şok oldu! Futbolcunun dişi kalecini kolunda kaldı...

Atletico Madrid'in Valencia'yı 1-0 yendiği maçta Diego Godin'in dişinin kırıldığı görüldü. Tecrübeli stoper oyuna devam edemedi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:22
Görenler şok oldu! Futbolcunun dişi kalecini kolunda kaldı...

La Liga'da haftaya ilginç bir olay damgasını vurdu. Atletico Madrid ile Valencia ligin 22. haftasında karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 1-0 kazanırken, Godin'in yaşadığı sakatlık görenleri hayrete düşürdü.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

İkinci yarının başlarında bir yan top için ileri çıkan Godin, ortaya yükselirken kaleci Neto ile çarpıştı. Tecrübeli oyuncu bir anda yere yığıldı. Uruguaylı'nın bir dişinin Neto'nun kolunda kaldığı görülürken Godin kanlar içinde yerde kaldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Hakemin doktoru çağırmasıyla tecrübeli oyuncuya müdahalede bulunuldu. Bu anı görenler ise ilk etapta ne olduğunu anlayamadı. Oyuna devam edemeyen deneyimli isim dakikalar 52'yi gösterdiğinde yerini Juanfran'a bıraktı.



Maç sonrasında ise Godin'in dişinin Neto'nun kolunda kaldığı o anlar objektiflere yansıdı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:22
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Safran çiçeği neden pahalıdır?
    1. Safran çiçeği neden pahalıdır?
    2. İran'da saraya saldırı girişimi
    3. Nar’ın, Kur’an-ı Kerim de geçtiğini..
    4. Konyalı şehidi son yolculuğuna on..
    5. Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş!
    6. Erdoğan’dan Papa’ya anlamlı hediye
    7. Hakkari'de köylülerden 'drone'lu..
    8. Ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli?
    9. İstanbul, hangi takımı tutuyor?
    10. Love mi, Eto’o mu?
    11. Düşen uçaktan kurtulan pilot bakın ne..
    12. Dudak uçuklatan transferleri merak mı..
    13. Demir eriyor
    14. Torunu açıkladı: "Erdoğan, Abdülhamid..
    15. Mehmet Demirkol'dan Terim'e çok sert..
    16. Kartal’da paşa Talisca
    17. Otobüs çocuk parkına uçtu
    18. Almanya'da cami saldırıları sürüyor
    19. Real Madrid’in yolu Sivas’tan geçiyor
    20. Ara transferde rekor Mavi Ateş’in
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!