Görenler şaştı kaldı! Uçağı vurdurarak çalıştırdılar

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Endonezya'da Tambolaka Havalimanı'ndabir uçak yolcular tarafından itilirken görüntülendi.
09 Şubat 2018 Cuma 13:04
Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 13:04
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