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Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Çorum’da yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası iş makinesi, vinç yardımıyla çatıya çıkarıldı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:44
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Çorum'da 5 katlı bir binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarılması görenleri şaşırttı.

Çorum'un Gazi ile Bahabey Caddesi'ni kesiştiren kavşağa gelen trafik polisleri, bölgeyi yaya geçişine kapattı. Ekipler araçların geçişine kontrollü olarak izin verdi. Vinç yardımıyla 5 katlı binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını görenler yağmura aldırış etmeden meraklı gözlerle olup biteni izlemeye başladı. Görevliler iş makinesini vinç ile binaya çıkarmaya çalışırken, bazı kişiler tehlikeye aldırış etmeden cep telefonları ile bu çalışmayı görüntüledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası iş makinesi, vinç yardımıyla çatıya çıkarıldı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 10:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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