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Görenler şaşkına döndü! Onlarcası sahile vurdu...

Maltepe'de onlarca vatoz, kalkan ve kalamar kıyıya vurdu.

24 Aralık 2017 Pazar 17:48
Görenler şaşkına döndü! Onlarcası sahile vurdu...

Maltepe'de onlarca vatoz, kalkan ve kalamar kıyıya vurdu.Balıkçılar sabah saatlerinde, Maltepe Küçükyalı sahilde çok sayıda vatoz, kalkan ve kalamarın kıyıya vurduğunu gördü. Deniz canlılarının bazılarının hareketsiz olduğunu, bazılarının oldukça yavaş hareket ettiğini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

"ŞOKUN VERDİĞİ SONUÇ DİYE TAHMİN EDİYORUM"

Prof. Dr. Yelda Aktan, "Öncesinde bir bilimsel çalışma yapmadık ama muhtemelen birkaç gündür devam eden soğuk hava şartları, yağmurlar, balıkçıların dediğine göre su da geriye çekilme varmış; muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin, daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum. Oksijen muhtemelen doygunluk seviyesindedir; ama tabi ölçüm yapıp bakmak lazım. Genelde ilk bakışta söyleyebileceklerim bunlar" dedi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 17:48
  1. Maltepe
  2. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi
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