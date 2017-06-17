Sarıkamış'a kar yağdı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava ısısının gece sıfır dereceye kadar düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece aralıklarla devam eden yağmurun ardından hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde 3 bin 180 metre yüksekliğindeki Allahuekber Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Haziran ayının ortalarında meralar ve çayırlar rengarenk çiçeklerle bezenirken dağlara yağan kar vatandaşları şaşırttı

İlçeye bağlı Bozat köyünde yaşayan Sinan Şenol, havaların son bir haftada soğuk geçtiğini belirterek, "Gece çok yağmur yağdı ve hava çok soğudu. Sabah kalktığımızda Allahuekber Dağları'nın beyaza büründüğünü gördük. Haziran'ın 17'sinde kar yağması şaşırttı." dedi.