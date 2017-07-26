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Kaza sonrası sinir krizi geçiren genç kız zor zaptedildi!

Konya’da 21 yaşındaki Funda K. iddiaya göre otomobille 'drift' yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan genç kız, "Arabam gitti" diyerek sinir krizine girip, otomobilini yakmaya kalkıştı. Baygınlık geçiren genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:38
Kaza sonrası sinir krizi geçiren genç kız zor zaptedildi!

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında merkez Meram İlçesi’nde meydana geldi. Funda K., yönetimindeki 42 BRT 75 plakalı otomobiliyle sokak içinde iddiaya göre 'drift' yaparken direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 42 VK 470 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Funda K., sinir krizi geçirip, otomobilin koltuklarını tutuşturdu. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kendini yerlere atan ve 'Arabam gitti' diye ağlayan genç kız, polis ve sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Bir türlü sakinleştirilemeyen genç kız, baygınlık geçirmesinin ardından ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’neÿkaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:38
  1. sinir krizi
  2. konya
  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 56 dk önce
    Mal gibi amaçsızahlaksız hedefsiz p...nesil.
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