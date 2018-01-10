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Görenler polisi aradı… Çok sayıda gözaltı! AVM’ye ‘drift’ baskını!

Bayrampaşa’da bir AVM’nin kapanmasından sonra otoparkta gece toplanarak “drift” yapanlara operasyon düzenlendi. 13 kişiye 6 bin lira ceza kesildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:24
Görenler polisi aradı… Çok sayıda gözaltı! AVM’ye ‘drift’ baskını!

Bayrampaşa’daki bir AVM’nin otoparkında akşam saatlerinde bir araya gelen driftçiler , yaptıkları tehlikeli hareketler sebebiyle çevredekilerin tepkisine sebep oldu. Sürücülerin ölümle burun buruna geldikleri korku dolu anları görenler Emniyet’e haber verdi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetler üzerinde, çalışma başlattı.

AVM otoparkının güvenlik kamera kayıtları incelendi. Kayıtlarda, Drift yapan sürücülerin, “Drag” (ikili kalkış yarışı) araç etrafında dönme, otopark direkleri arasında slalom gibi tehlikeli hareketler yaptıklarını da belirledi. Kendileri dışında otoparka gelenler için risk oluşturan sürücü grubunun gözcüler vasıtasıyla, devriye polisleri geldiğinde kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, “Drift” sürücülerinin toplanma zamanını takibe aldı. Drift için toplananlar yarışa başlamak üzereyken ekipler harekete geçti. 13 kişi gözaltına alındı.

6 BİN TL CEZA KESİLDİ

13 kişiye, ” Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek”, “Karayolundaki araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” ile “Plakanın farklı bir yere montaj yapmak” suçlarından 6 bin TL ceza kesildi.

13 kişi için ayrıca, Türk Ceza Kanunun 179/2 “Kara, Deniz, Hava ve Demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlık ve mal varlığı açısından tehkileli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesi uyarınca da adli işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 09:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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