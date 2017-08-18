Görenler hayrete düştü! Kütüğün içinde…

Bal hasadının başladığı Kayseri'de, iki bal üreticisi diğer üreticilerden farklı olarak cam kavanoz ve kütük içinde kara kovan balı üretti. Cam kavanoz ve kütük içinde üretilen ballar görenleri hayrete düşürürken, Pınarbaşı ilçesindeki bal üreticisi Aslan Candan, "Daha önceden sepet içinde de bal üretilirdi. Cam kavanozda olur mu diye düşündüm ve denemeye karar verdim. Çok da güzel bir üretim oldu" diye konuştu.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ ise Kayseri'de Arıcılık Kayıt Sistemi ve Arıcılar Birliği'ne 600 kayıtlı üretici olduğunu belirterek, "Bu yıl Kayseri'nin bütün ilçelerindeki zengin florayla birlikte mevsimsel şartlarında uygun geçmesi dolayısı ile 2017 yılı önceki yıllara nazaran bal hasadı ve arı ürünleri veriminin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Yapmış olduğumuz izlenimler sonucu bu durum bütün arıcılarımızı mutlu etmektedir. Önceki yıllarda yaşanılan hastalık ve iklim şartlarındaki olumsuzluklar bu yıl yaşanmadı, tüm üreticilerin edindikleri verimin bol kazançlara dönüşmesini diliyorum. Üreticilerimiz arasında sadece hobi için değil de bu işi meslek edinmiş genç arıcılarımız var. Çabalarını takdir ediyor ve kendilerini yetkilerim doğrultusunda destekliyorum” dedi.