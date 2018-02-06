Oltu çayına dökülen atık yağlarla ilgili soruşturma açıldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde Oltu Çayı'na dökülen zift ve atık yağla ilgili soruşturma başlatıldı. Çaydaki balık ve kuş ölümlerinin de araştırıldığı belirtildi.

Oltu Çayı'na geçtiğimiz hafta atılan zift ve atık yağın ardından yaşanan kuş ve balık ölümleri sebebiyle Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Olayın ardından bugün zabıta ve Çevre Müdürlüğü ekiplerince alanda inceleme yapıldı ve sudan numuneler alındı.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın faillerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.