Görenler dehşete düştü! Binanın tepesinde...

Bir öğrenci yurdunun çatısına tutunmuş gibi duran Tikhonov’un bacaklarından aşağıya sivri buzlar sarkıyordu. Başı da karla kaplanmıştı. Genç tamircinin, donarak öldüğü ve binadan sarkık şekilde durduğu anlaşıldı. Yetkililer, tamircinin intihar ettiğine dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

'SADECE UYUMAK İÇİN AŞAĞIYA İNERİM'

Sibirya’nın Anzhero-Sudzhensk kentinde yaşayan Tikhonov, işini severek yapıyor ve çıktığı binaların tepesinden çektiği selfieleri sosyal medyada paylaşıyordu. Yakınları, tamirci gencin, “Sadece uyumak için aşağıya inerim” diye espriler yaptığını anlattı.

Yevgeni Tikhonov’un ölüm sebebi araştırılıyor. Tikhonov’un cesedinin bulunmasından önceki gece hava sıcaklığının - 27 dereceye kadar düştüğü belirtildi.