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Gören ellerle Kur'an öğreniyorlar

Ağrı'da görme engelliler için açılan "Braille Alfabesi ile Kur'an" kursuna katılan kursiyerler, 1,5 yılda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

27 Haziran 2017 Salı 22:51
Gören ellerle Kur'an öğreniyorlar

Ağrı'da görme engelliler için açılan "Braille Alfabesi ile Kur'an" kursuna katılan kursiyerler, haftanın 5 günü aldıkları eğitimle 1,5 yılda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Ağrı İl Müftülüğü tarafından Altı Nokta Körler Derneği Ağrı Şubesinin talebi üzerine Braille Alfabesi ile Kur'an kursu düzenlendi.

Dernek binasında verilen kursa katılan görme engelliler, yağmur çamur demeden haftanın 5 günü geldikleri kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Azim ve kararlılıklarıyla birçok insana örnek olan kursiyerler, sağladıkları manevi tatminin yanında İŞKUR'un desteğiyle halk eğitim merkezinde açılacak kursta eğitmen olarak çalışarak para kazanacaklar.

Kursiyerlere eğitim veren Davut Eldem, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Manisa'da açılan Braille Alfabesi ile Kur'an kursunda eğitim aldığını, Altı Nokta Körler Derneğinden gelen talep üzerine de kentte kurs açtıklarını anlattı. Eldem, "Ağrı'daki görme engelli kardeşlerimiz gerçekten bunu öğrenmek istediklerini söylediler. Hatta bu işi öğrenmek için başka illere dahi gitmeyi düşündüklerini söylediler. Biz de 'siz gitmeyin biz size gelelim' dedik. Diyanet İşleri Başkanlığından elifbaları isteyerek kurs açtık." dedi.

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 22:51
  1. Ağrı
  2. görme engelli
  3. Kur'an kursu
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