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Gördükleri an şoke oldular! En büyük korkular başlarına geldi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçinin bahçesindeki üzüm asmalarının kış ayında filizlenmesi ilçedeki üreticileri endişelendirdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:50
Gördükleri an şoke oldular! En büyük korkular başlarına geldi

Nisan ayında filizlenmesi beklenen üzüm asmalarının Aralık ayında yapraklanmaya başlamasının erken budamadan kaynaklanabileceği belirtildi. Sarıgöl'e bağlı Konak Mahallesinde ikamet eden Serhan Sarıhan isimli çiftçinin evinin bahçesindeki Mevlana türü üzüm asmaları Aralık ayında ikinci kez filizlendi. Kış mevsiminde asmaların filizlenmesinin zararlı olabileceğini aktaran Serhan Sarıhan, soğuk havaya rağmen asmaların yapraklanmasına anlam veremediğini söyledi. Sarıhan, “Bağlarda erken uyanma her zaman zararlı olmuştur. Asmaların filizlendiğini gören diğer üretici arkadaşlarımız da endişelendi. Umarım tüm bağda erken uyanma gerçekleşmez” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise “Yurdumuzu olumsuz etkileyen soğuk havaya rağmen Mevlana türü üzüm asmasının tekrar yapraklanması hayra alamet değil. Erken budamadan kaynaklanmış olabilir. Önümüzde çetin geçecek kış ayları var. Korkumuz diğer üzüm bağlarının erken uyanması. Umarım böyle bir durumla karşılaşmayız''dedi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 07:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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