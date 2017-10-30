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Goran Hareketi iki yıl sonra mecliste

Kuzey Irak Kürt Yönetimi siyasi olarak yeniden şekilleniyor. IKBY meclisine Goran hareketi iki yılın ardından ilk kez girecek.

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:01
Goran Hareketi iki yıl sonra mecliste

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisinde bugün düzenlenecek oturumda başkanlık süresi dolan "Mesut Barzani'nin yetkilerinin devredilmesi" konusunun ele alınacağını açıkladı.

IKBY Meclisi KDP Başkanvekili Omed Hoşnav, düzenlediği basın toplantısında bugünkü oturumda 1 Kasım itibarıyla görev süresi olan Barzani'nin yetkilerinin geçici süreliğine devredilmesinin görüşüleceğini ifade etti.

Hoşnav, devralınan yetkilerin yeni başkan seçilene kadar sürdürülebileceğini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf ise Barzani'nin meclise gönderdiği mektupta "başkanlık görevine devam etmeyeceğini ve süresinin de uzatılmasını istemediğini" ifade ettiğini kaydetti.

Maruf, Barzani'nin bundan sonra görevine KDP Genel Başkanı olarak devam etmek istediğini aktardı.

GORAN HAREKETİ 2 YIL SONRA MECLİSTE

KDP ile 2015 yılında başkanlık yasasının değiştirilmesiyle başlayıp siyasi çekişmeye dönüşen krizden ötürü yaklaşık 2 yıldır meclise gelmeyen muhalefet cephesi Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi (Komel) de ilk defa oturuma katılma kararı aldı.

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, dün yaptığı açıklamada, Barzani'nin başkanlık süresinin uzatılmasını istemediğini, bunun için de meclise bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 10:01
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  2. GORAN
  3. GORAN HAREKETİ
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