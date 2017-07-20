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Google'ın gizli projesi: Google Glass 2.0

Google'ın gözlük projesi Google Glass bir anda satışının durması akıllara artık üretilmeyeceğini getirmişti. Ancak Google Glass'ın yeni bir versiyonu 2 yıldır yalnızca şirketler tarafından gizlice kullanılıyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:32
Google'ın gizli projesi: Google Glass 2.0

ABD'li teknoloji ve yazılım devi Google'ın akıllı gözlük projesi Google Glass'ın piyasadan kaybolması, artık üretilmeyeceği düşüncelerinin yayılmasına neden olmuştu.

Wired tarafından hazırlanan bir rapora göre Google Glass’ın yeni bir versiyonu General Electric, Volkswagen, Boeing, DHL gibi büyük şirketlerde birkaç yıldır gizlice kullanılıyor. Google Glass Enterprise Edition adı verilen model fabrikalarda çalışan işçiler için tasarlandı.

Google Glass’ın ilk piyasaya sürülen versiyonuna Explorer Edition(XE) ve şu anda şirketler tarafından kullanılan versiyonuna ise Enterprise Edition (EE) isimleri verilmiş.

Google Glass’ın yeni bir versiyonu General Electric, Volkswagen, Boeing, DHL gibi büyük şirketlerde birkaç yıldır gizlice kullanılıyor.
Google Glass’ın yeni bir versiyonu General Electric, Volkswagen, Boeing, DHL gibi büyük şirketlerde birkaç yıldır gizlice kullanılıyor.

Google Glass’ın yeni versiyonu 2013’te piyasaya sürülen ilk versiyona göre bazı yeni özelliklerle güncellendi. İlk versiyonuyla tartışmalara sebep olan gözlüğün 2015 yılında bireysel satışları durdurulmuştu. Ancak Google bu ürünü işletmelere satmaya devam etti.

Google Glass 2.0 olarak adlandırılan üründe eskisine göre bazı yenilikler mevcut. İşte onlardan bazıları;

  • - Kamera düğmesi için ikinci bir kullanım alanı oluşturulmuş. Bu düğme ile Google Glass’ın işlemcisi ve çipinin bulunduğu ‘’Glass Pod’’ adı verilen parçayı gözlükten ayırabiliyorsunuz.
  • - Glass Pod üretim bantlarında kullanılan güvenlik gözlüklerinde kullanılabiliyor.
  • - Eski versiyona göre uzun batarya süresi
  • - Daha iyi bir kamera
  • - Daha hızlı bir işlemci, Wİ-Fİ ve daha iyi güvenlik
  • - Google Glass’ın kayıtta olduğunu gösteren kırmızı bir led ışık.

Google Glass Enterprise Edition yeni versiyonu şirketin AR-GE bölümü Google X tarafından geliştirilmiş. Söylentilere göre teknoloji devi piyasaya yeni arttırılmış gerçeklik gözlüklerini sunmayı planlıyor.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:32
  1. Google
  2. Volkswagen
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