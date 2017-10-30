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Google’ın etkinliğine Türk uzmanlar da katıldı!

Bu yıl 7.si düzenlenen Google TC Summit etkinliğine, Türkiye’den uzmanlar da katıldı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:34
Google’ın etkinliğine Türk uzmanlar da katıldı!

Google yardım ve etkinlik forumlarında en çok katkı sağlayan dünya genelinden uzmanların katıldığı etkinliğe, türk katılımcılar damgasını vurdu.

Katılımcılardan biri de Türkiye’nin en iyi SEO uzmanlarından biri olarak gösterilen Celilcan olarak tanınan Celilcan Topçuoğlu’ydu. Celilcan yaptığı açıklamada, etkinliğin çok verimli geçtiğini, yapılan konuşma ve seminerlerde Google’ın yeni stratejilerinin ve geleceğe yönelik planlamalarının ele alındığını aktardı. Celilcan buna ek olarak, Google’ın bu tarzda etkinliklerle, Google forumlarında ve etkinliklerinde yüksek katılım göstererek uzmanlaşan kişilerin de önemini bildiğini gösterdiğini belirtti.

Celilcan şu şekilde devam etti, Türkiye’yi Google etkinliklerinde temsil etmenin ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ve Google’ın Türkiye’ye gösterdiği ilginin ise inanılmaz olduğunu söyledi.

Etkinlikte, Celilcan’a Google’ın arama kalitesi ekibinden Fatih Özkösemen eşlik etti.

Google, etkinliğin sonunda, her bir katılımcıya henüz Türkiye’de satışa sunulmamış Google Home ürününü hediye etti ve etkinlik sona erdi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:34
  1. Google
  2. SEO

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