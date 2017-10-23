Google’ın 'bedava internet' projesi hayata geçti

Google internet erişimi bulunmayan bölgelere internet ulaştırmak için bir süredir bir proje üzerinde çalışma yürütüyordu.

'Project Loon' adı verilen proje resmen hayata geçti.

İNTERNET OLMAYAN BÖLGELERE İNTERNET DAĞITACAK

İlk olarak Porto Riko'da semalarda görülen balonlar internet erişimi olmayan bölgelere internet dağıtacak.

Google'ın internet erişimi olmayan bölgelere internet ulaştırmak için bir süredir üzerinde çalıştığı proje resmen hayata geçti.

Project Loon İlk olarak Porto Riko'da internet hizmeti sağlamaya başladı.

ÜCRETSİZ HİZMET GÖTÜRECEK

Söz konusu projenin hayat geçmesi ile Google, internetin ulaştırılamadığı bölgelere ücretsiz hizmet götürecek.

Google, balon projesiyle dünya genelinde internete erişimi olmayan dört milyar insana ve özellikle de erişimi zor coğrafyalara internet erişimi sağlamayı amaçlıyor.

Şirket bağlantı ağını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi milyarlarca dolar maliyetli altyapılar inşa ederek kurmak yerine gökyüzünden internet sinyali sağlayacak tenis kortu büyüklüğünde dev balonlarla temin etmeyi planlıyor.