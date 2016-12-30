Google'dan yeni özellik

Sanal dünyanın akıl almaz şekilde büyümesi ve genişlemesi bilgiye ulaşmayı bir hayli zorlaştırıyor. Google bu karmaşıklığı ortadan kaldırabilmek adına birçok algoritma ve filtreleme özelliklerini sitemine eklerken büyüyen internete çoğu zaman yetişmekte zorluk çekiyor.



Google, arama sonuçları konusunda yeni bir özellik daha getirmeye hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde kişi aradığı bilgiyi siteye girmeden görebilme imkanı bulacak. Ayrıca yemek ve yiyecek aramalarında yemek tariflerini vereye başlayacak. Yani Google, yemek tarifi aradığınızda tarifi sitelerinden çekecek ve siteye girmeden bu içeriği görmenizi sağlayacak.



Google böylece kullanıcılarının aradığı en doğru tarifi, bilgiyi bulmalarını hedefliyor. Fakat bu durum yemek tarifi sitelerinin aleyhine bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Zira bu uygulama sonrasında Google kullanıcıları artık siteye tıklama gereksinimi hissetmeyecekler.



Google'ın bu uygulaması, şimdilik mobil uygulamasında çalışıyor. Yakın bir zamanda masa ustu aramalarda da hayata geçmesi bekleniyor.















