Cloudflare

Google'dan yeni özellik

Google, arama seçeneklerine önemli bir özellik daha getirmeyi hedefliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, milyonlarca sonuç arasından en doğru sonuca ulaşabilecekler.

Google'dan yeni özellik
Eklenme: 30 Aralık 2016, 12:16
Bu haber 782 kez okundu

Sanal dünyanın akıl almaz şekilde büyümesi ve genişlemesi bilgiye ulaşmayı bir hayli zorlaştırıyor. Google bu karmaşıklığı ortadan kaldırabilmek adına birçok algoritma ve filtreleme özelliklerini sitemine eklerken büyüyen internete çoğu zaman yetişmekte zorluk çekiyor.

Google, arama sonuçları konusunda yeni bir özellik daha getirmeye hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde kişi aradığı bilgiyi siteye girmeden görebilme imkanı bulacak. Ayrıca yemek ve yiyecek aramalarında yemek tariflerini vereye başlayacak. Yani Google, yemek tarifi aradığınızda tarifi sitelerinden çekecek ve siteye girmeden bu içeriği görmenizi sağlayacak.

Google böylece kullanıcılarının aradığı en doğru tarifi, bilgiyi bulmalarını hedefliyor. Fakat bu durum yemek tarifi sitelerinin aleyhine bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Zira bu uygulama sonrasında Google kullanıcıları artık siteye tıklama gereksinimi hissetmeyecekler.

Google'ın bu uygulaması, şimdilik mobil uygulamasında çalışıyor. Yakın bir zamanda masa ustu aramalarda da hayata geçmesi bekleniyor.







 
EtiketlerGoogle
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Windows 10'da yeşil ekran sorunuWindows 10'da yeşil ekran sorunu

Microsoft Windows ile özdeşleşen mavi ekran sorunun, yeşil ekran hatasıyla…

Twitter'da düzeltme dönemiTwitter'da düzeltme dönemi

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, uzun zamandır beklenen özelliğin…

Google'dan yeni özellikGoogle'dan yeni özellik

Google, arama seçeneklerine önemli bir özellik daha getirmeyi hedefliyor. Bu…

Samsung’un başı bu sefer Galaxy S7 ile dertteSamsung’un başı bu sefer Galaxy S7 ile dertte

Galaxy Note7 sebebiyle büyük sıkıntılar yaşayan Samsun yeni amiral gemisi…

Havalimanlarında yalan makinesi dönemi başlayacakHavalimanlarında yalan makinesi dönemi başlayacak

Güvenlik önlemlerinin her geçen gün artırıldığı havalimanlarında artık yalan makineleri…

Navigasyon ve harita uygulamaları ne kadar veri harcıyorNavigasyon ve harita uygulamaları ne kadar veri harcıyor

Bilinenin aksine navigasyon ve haritaların mobil internetten çok düşük bir…

Bu mesaj iMessage'ı çökertiyorBu mesaj iMessage'ı çökertiyor

iMessage ile gönderilen Vincedes3.vcf isimli bir dosya, iPhone ve iPad'lerde…

Uygun fiyata çift arka kameralı telefonUygun fiyata çift arka kameralı telefon

Eylül ayının başında 100 dolarlık akıllı telefonu ZTE Warp 7’yi…

LG G6’nın tasarımı tüm detayları ile ortaya çıktıLG G6’nın tasarımı tüm detayları ile ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi LG yeni amiral gemisi G6 için…