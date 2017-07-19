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Google'dan mobilde yeni özellik

Google, mobildeki arama uygulamasında belirli konuları 'takip etmek' için, ilgilenilen konularda bilgi vereceği yeni bir sayfa da hazırladı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:07
Google'dan mobilde yeni özellik

iOS ve Android mobil cihazlar için hazırlanan "akıllı akış", kullanıcıların ilgi alanlarını tespit edip, arama, YouTube ve diğer Google kullanım geçmişine bakarak, ilgili haberleri ve diğer bilgileri ekrana getiriyor.

Şimdilik az sayıda kullanıcıya açılan özellik, kısa süre sonra genel kullanıma açılacak.

Değişiklikle, belirli arama sonuçlarının yanında o konuyla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isteyenler için 'takip et' düğmesi de görünecek.

Arama sonuçlarındaki bu değişiklik ile akış farklı olacak. Bilgi akışına, arama uygulamasında sağ üst kısımdaki üç nokta simgesine dokunularak erişilebilecek.

Şirket, PC ve dizüstülerden kullanılan masaüstü aramalarında da bu akışı kullanmayı hedeflediğini belirtti.

Habertürk

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:07
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