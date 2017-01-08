Google'dan bağımlılık yapan harita oyunu

Google Image servisinin tam tersi olarak düşünülebilecek oyunda kullanıcıların çizdikleri çizgiler, Google’ın 50.000 bin uydu imajı ile eşleşiyor.
Liberman ve Felsen, bilgisayar görme teknolojisini kullanarak Google'ın veri bankasında yer alan uydu haritalarıyla kullanıcıların çizdiği çizgileri eşleştiren bir araç oluşturmayı başardı.
Masaüstü bilgisayarlar ya da akıllı telefonlar kullanılarak oynanabilen oyunun "Çiz" modunda kullanıcıların yaptığı çizimler dünyanın herhangi bir yerinde yola dönüşebiliyor.
Oyunun "Sürükle" modunda ise kullanıcılar farelerini sürüklediklerinde benzer yol görüntüleri arka arkaya birleşiyor. Örnek vermek gerekirse ABD'deki bir otoyol, Katar'da benzer bir görüntüye sahip yolun arkasına eklenebiliyor.
(Ntv)