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Google'da fişleme skandalı!

Muhafakar çalışanların müdürleri tarafından fişlendikleri iddiasıyla dava edilen Google'da, ayrımcılık krizi yaşanıyor

09 Ocak 2018 Salı 10:15
Google'da fişleme skandalı!

Eski bir çalışanın Google'a karşı dava açmasıyla, şirkete dair birçok ayrımcılık iddiası ortaya çıktı.

Avukat Harmeet Dhillon tarafından işinden kovulan eski Google mühendisi James Damore adına mahkemeye verilen 161 sayfalık iddia dosyasında, ABD'li teknoloji devi hakkında birçok suçlamaya ve ekran görüntülerine yer verildi.

İddialardan en dikkat çekicileri ise Google'da muhafazakar çalışanlara karşı açıkça bir tavır alındığı ve insan kaynakları müdürlerinin açıkça "düşman sesleri" işe almayacaklarını söylediklerinin belirtilmesi oldu.

Google'ın şirket içi forumunda bir müdür tarafından yazılan şu satırlar mahkemeye delil olarak gösterildi: "Ekibimin yanında ya da yakınında bulundurmayacağım insanlar için bir kara liste tutuyorum. Bunu yaparken iş arkadaşlarını nasıl gördüklerini ve davrandıklarını göz önünde bulunduruyorum. Listem bugün biraz daha uzadı."

Dava dosyasında bunun yanı sıra yine şirket içi forumdan din, politika ve sosyal adalet konulu birçok tartışmadan kesitler paylaşılıyor. Bu tartışmalardan bazılarında küfürlerin ve kişisel saldırıların kullanıldığı dikkat çekiyor.

Damore, geçtiğimiz yaz kadınların teknolojideki yeri ve Google'ın muhafazakarlara tutumuyla ilgili bir ses kaydı nedeniyle işinden kovulmuştu.

Konu hakkında açıklama yapan Google, "Damore'nin iddialarına karşı mahkemede kendimizi savunmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:15
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