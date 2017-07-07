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Google'a ikinci rekor ceza yolda

Teknoloji devi Google'a internet alışverişinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 27 Haziran’da 2.42 milyar Euro ceza verildi

07 Temmuz 2017 Cuma 08:54
Google'a ikinci rekor ceza yolda

ABD’li teknoloji devi Google ile Avrupa Birliği arasındaki ipler yeniden geriliyor. Google’a internet alışverişinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 27 Haziran’da 2.42 milyar Euro ceza veren Avrupa Birliği’nin Android mobil işletme sistemi ile ilgili davada şirketi ikinci kez rekor düzeyde bir para cezasına çarptırabileceği belirtildi. Reuters’in kaynaklara dayandırdığı haberine göre AB yetkilileri, davayla ilgili ikinci bir görüş alabilmek için bir uzmanlar kurulu görevlendirdi. İlk kurul Google aleyhine karar vermişti.

RAKİPLERİN REKABET ORANINI ZAYIFLATTI

Gazete Habertürk'ün haberine göre Avrupa Komisyonu, geçen yıl nisan ayında Google’ı daha üstün nitelikli Android mobil işletme sistemini kullanarak rakiplerinin rekabet olanaklarını zayıflatmakla suçlamıştı. AB rekabet kurulunun yeni girişimi, Android’in büyük büyüme potansiyeli nedeniyle Google için daha büyük bir risk oluşturabilir. Android davasında olası para cezasının 2.4 milyar Euro’yu (2.7 milyar dolar) geçmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:54
  1. GOOGLE
  2. ANDROİD
  3. İOS
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