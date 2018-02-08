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Google'a büyük ceza!

Google'a Hindistan Rekabet Kurumu'ndan ceza geldi. Google, Hindistan'a yaklaşık 21 milyon dolar ceza ödeyecek!

08 Şubat 2018 Perşembe 22:20
Google'a büyük ceza!

Hindistan Rekabet Kurumu (CCI), ülkede yaygın  kullanılan arama motoru Google'a, kendi hizmetleri ve ortaklarının lehine arama  yanlılığı yaptığı gerekçesiyle para cezası verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, internet üzerinden yapılan aramalardaki  pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a, 1,36 milyar rupi  (yaklaşık 21 milyon dolar) para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, Google'a haksız uygulamalardan kaçınması  uyarısında bulunuldu. "Matrimony.com" adlı internet sitesi ve tüketici haklarını savunan  CUTS adlı birliğin, 2012'de yaptığı şikayetin ardından kurumun Google'ı  incelemeye aldığı  kaydedildi. Şikayetlerde, Google'ın arama sonuçlarını, kendisinin ve ortaklarının  hizmetlerini tanıtmak yönünde manipüle ettiği ileri sürüldü. Hindistan, geçen yıl, Başbakan Narendra Modi'yi, arama sonuçlarında  "dünyanın en ahmak lideri" olarak gösteren Google'a dava açmıştı. Daha önce de görsel arama sonuçlarında Modi'yi "Hindistan'ın ilk 10  suçlusu" olarak gösteren Google bu hatadan ötürü 2015'te özür dilemişti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 22:20
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