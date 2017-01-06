Google SoundCloud’u bünyesine katmak istiyor

Özellikle bağımsız grupların yayılmasına katkı sağlaması ile dikkatleri üzerine çeken müzik platformu SoundCloud ile ciddi bir şirket ilgileniyor: Google. Dünyaca ünlü arama motoru, son dönemlerde maddi sıkıntılar yaşayan SoundCloud ile ilgilendiği iddia ediliyor. Google'in yüksek bir teklif vererek müzik platformunu bünyesine katmak istediği söyleniyor. Google'ın Google Play Müzik uygulamasının olduğunu da hatırlatalım.
SoundCloud son dönemde özellikle Spotify gibi güçlü rakipleriyle rekabet etmekte zorlanıyordu. Telif sorunları gibi konularla da uğraşmak zorunda kalan müzik servisi, geçtiğimiz günlerde SoundCloud Go isimli ücretli üyelik sistemini kullanıma sunmuş fakat beklediği ilginin çok altında bir karşılık almıştı. Dünyaca ünlü müzik servisi Spotify'de bir dönem SoundCloud'u almaya niyetlenmiş fakat sonrasında istediği olmamıştı.
Söz konusu iddialara göre Google, 500 milyon dolara SoundCloud'u bünyesine amaçlıyor. Bu iddialar hakkında SoundCloud ve Google'dan herhangi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.
Özellikle bağımsız grupların yayılmasına katkı sağlaması ile dikkatleri üzerine çeken müzik platformu SoundCloud ile ciddi bir şirket ilgileniyor: Google. Dünyaca ünlü arama motoru, son dönemlerde maddi sıkıntılar yaşayan SoundCloud ile ilgilendiği iddia ediliyor. Google'in yüksek bir teklif vererek müzik platformunu bünyesine katmak istediği söyleniyor. Google'ın Google Play Müzik uygulamasının olduğunu da hatırlatalım.