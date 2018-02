Google, oyun sektörüne giriş yapmayı planlıyor

Bugüne dek akıllı telefon, bluetooth hoparlör, online reklamcılık, sürücüsüz otomobiller ve akıllı gözlükler gibi birçok farklı teknolojik ürün grubunda ismini duyuran Google‘ın bir sonraki adımı, oyun sektörü üzerine olacak. Yeti, bunun için tarih bekliyor.

The Information sitesinde yer alan habere göre Google, Yeti ismi verilen yeni platform için tam 2 yıldır çalışmalar devam ediyor. Yeti projesinin yöneticileri arasında ise Mario Queiroz ve Majd Bakar gibi önemli isimler bulunuyor. Buna göre Yeti ile hem PlayStation gibi bir oyun konsolu donanımı, hem de bulut bilişim üzerine inşa edilen yepyeni bir yayıncılık servisi planlanıyor. Söylentiler Yeti‘nin bugüne dek kullanılan PlayStation Now, Xbox GamePass ve NVIDIA GeForce Now gibi sistemlerden çok daha farklı bir sistem ile kullanıcılarıyla buluşması tahmin ediliyor.