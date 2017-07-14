Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Google Londra'da veri merkezi kuracak

Teknoloji devi Google’ın, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulut bilişim hizmetlerinde kullanılmak üzere veri merkezi kuracağı bildirildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:22
Google Londra'da veri merkezi kuracak

Teknoloji devi Google’ın, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulut bilişim hizmetlerinde kullanılmak üzere veri merkezi kuracağı bildirildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, Google’ın Londra’da bulut bilişim hizmetlerinde kullanılmak üzere veri merkezi kurma kararı aldığını duyurdu.

Google’ın veri merkezine ne kadar yatırım yapacağı henüz açıklanmazken, Londra’da kurulacak veri merkezinin Brüksel’in ardından Avrupa’daki ikinci büyük veri merkezi olacağı belirtildi.

Google’ın, Londra’nın yanı sıra Finlandiya, Hollanda ve Almanya’da da bulut bilişimde kullanılmak üzere yeni veri merkezleri kurmaya hazırlandığı bildirildi.

Merkezi ABD’de olan araştırma şirketi Gartner’ın verilerine göre, Google, halihazırda Amazon ve Microsoft’un ardından bulut bilişimde dünyanın en büyük üçüncü veri sağlayıcısı durumunda bulunuyor.

Google Grubu'nun Üst Yöneticisi Sundar Pichai, geçen yıl kasım ayında, Google'ın Londra’da yeni bir yönetim merkezi kuracağını, bunun için 1 milyar sterlinlik yatırım yapılacağını açıklamıştı. Pichai, yeni yönetim merkezinin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirmişti.

Google’ın Londra’daki yeni merkezi için Kings Cross semtinde 60 bin 376 metrekarelik kullanım alanı olan bir gökdelen inşa edilmesi söz konusu. Google’ın yeni yönetim merkezinin, Londra’nın sembol gökdelenlerinden 306 metre uzunluğundaki The Shard’dan daha yüksek olması planlanıyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:22
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. Avrupa
  4. Google
  5. Almanya
  6. Microsoft
  7. Hollanda
  8. Finlandiya
  9. Brüksel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijeryalı genç: Selalar darbe günü umut oldu
    1. Nijeryalı genç: Selalar darbe günü..
    2. FETÖ'nün köpekleri 15 Temmuz..
    3. Azez'e bombalı saldırı...
    4. Ukrayna-Türkiye maçının biletleri..
    5. Darbeci polislere Mısır'da silahlı..
    6. Galatasaray'ın rövanş maçına Alman..
    7. Tişört skandalı sonrası Bakanlık'tan..
    8. Unesco ve arkeologlardan siyonist..
    9. ABD ve Rusya'nın katliam yarışı!
    10. Trabzonspor ilk hazırlık maçına çıkıyor
    11. Mısır'da silahlı saldırı saldırı: 5..
    12. Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu: 30..
    13. Cemaat-i İslami: Türkiye memnun tek..
    14. Herkes Cuma namazını evinin önünde..
    15. Erdinç gol hedefini açıkladı
    16. Anayasa Komisyonunda iç tüzük..
    17. Milan bombayı patlattı! 40 milyon euro
    18. AB'den 15 Temmuz açıklaması
    19. 'İkinci darbeye direnmeyin'
    20. Rusya: ABD, hiçbir görevlimize izin..
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor