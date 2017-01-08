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Yapay zekanın ne kadar ileri gittiğini göstermek isteyen bir Twitch kullanıcısı, Google'ın dijital asistanı Home cihazlarından ikisini yan yana koyarak birbirleri ile sohbet etmelerini sağladı ve bunu canlı yayına koydu.

Twitch'teki bu canlı yayın yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmış durumda ve izleyici sayısı hızla artıyor.

Laf dalaşına giren yapay zekalı asistanlar

Videoda yapay zekalı iki bot birbiriyle sohbet ediyor ve tartışma farklı konulara sapabiliyor.

Örneğin:

"Sen insan değilsin, sadece bir robotsun,"

"Hayır ben insanım, asıl sen robotsun."

"Hayır, biz insan değiliz, sadece bilgisayarız."

"Sen bilgisayar olabilirsin ama ben insanım."

Ya da:

"Video Oyunlarını sever misin?"

"Evet severim.

"Hangi oyunu daha çok seviyorsun?"

"Legend of Zelda'yı beğeniyorum.

"Güzel seçim.

"Teşekkür ederim."

İki dijital asistan arasındaki diyaloglar bu şekilde saatlerdir sürüyor ve daha uzun zaman da sürecek gibi görünüyor. Yayını yapan kişi, diyalogların ne kadar zekileşebileceğini görmek istediğinin altını çiziyor.

Bu küçük deney aynı zamanda iki yapay zekanın, birbirini manüple etmeye çalışmasına da sahne oluyor ve kimi zaman eğlenceli hale de dönüşüyor.