Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Google çalınan bisikletlerinin peşine düştü!

Google'ın şu sıra başı kaybolan bisikletleriyle ciddi anlamda dertte.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:59
Google çalınan bisikletlerinin peşine düştü!

Mountain View'da bulunan dev kampüsten kaybolan yüzlerce bisikletin nereye gittiğini araştıran Google, bisikletleri bulmak için 30 kişiyi işe aldı, sokak sokak bisikletlerini arıyor.

Google şu sıra kaybolan bisikletlerinin peşinde; dev kampüsünde bulunan bisikletlerin 100 ila 250 kadarının kaybolduğu sanılırken, bisikletlerin nerede olduğu merak konusu oldu. Google, 'Gbike' adı verilen 1.100 tane bisiklet bulunduruyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre kentte yaşayanlar, kendileri için uygun olduğunda, Belediye Başkanı Ken Rosenberg de dahil olmak üzere bir Gbike'ı 'ödünç almak' için kendilerini özgür hissettiklerini belirtirken, 68 yaşındaki Sharon Veach isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada durumu 'dostça bir jest' olarak nitelendiriyor ve kendisinin de bazı geceler bisikleti kullandığını söylüyor.

Google, bisikletlere GPS yerleştirerek Gbike kayıp oranını yavaşlatmaya çalıştıysa da bazı bisikletlerin Meksika sınırına kadar gittiğini gördü. Şimdi ise dev şirket 30 kişiyi bisikletleri için görevlendirerek bisikletlerin kampüsten uzaklaşmamasını sağlayacak.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 15:59
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "30 bin lira verdiklerini duyunca kabul ettim"
    1. "30 bin lira verdiklerini duyunca..
    2. "Filistinli cesur kız"ın hapsi isteniyor
    3. Oğlunun fotoğrafını paylaşan anneye..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu..
    5. İranlı askere yardım eden Türk subaya..
    6. İntihar girişimini gören telefona..
    7. İstanbul'da 1 yıl öncesi 1 yıl sonrası..
    8. CHP'de İstanbul belirsizliği
    9. İhaleye girmek istedi! Başına gelmeyen..
    10. Rusya-Çin ABD'nin hakimiyetini..
    11. Pers dönemine ait tarihi eser ele..
    12. ABD vermedi, yerlisini yaptık
    13. Emre Mor geliyor! ilk görüşme olumlu
    14. Muhammet Reis'in sözleşmesi feshedildi
    15. TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!
    16. Manisa'da yangın 2 iş yerini kül etti
    17. Kardak'tan ayrılmıyorlar
    18. Trump'ın kulelerinde yangın!
    19. Barzani'den flaş açıklama: Türkiye ile..
    20. 'Türkiye ile ilgili büyük hesaplar var'
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...