Google çalınan bisikletlerinin peşine düştü!

Mountain View'da bulunan dev kampüsten kaybolan yüzlerce bisikletin nereye gittiğini araştıran Google, bisikletleri bulmak için 30 kişiyi işe aldı, sokak sokak bisikletlerini arıyor.

Google şu sıra kaybolan bisikletlerinin peşinde; dev kampüsünde bulunan bisikletlerin 100 ila 250 kadarının kaybolduğu sanılırken, bisikletlerin nerede olduğu merak konusu oldu. Google, 'Gbike' adı verilen 1.100 tane bisiklet bulunduruyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre kentte yaşayanlar, kendileri için uygun olduğunda, Belediye Başkanı Ken Rosenberg de dahil olmak üzere bir Gbike'ı 'ödünç almak' için kendilerini özgür hissettiklerini belirtirken, 68 yaşındaki Sharon Veach isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada durumu 'dostça bir jest' olarak nitelendiriyor ve kendisinin de bazı geceler bisikleti kullandığını söylüyor.

Google, bisikletlere GPS yerleştirerek Gbike kayıp oranını yavaşlatmaya çalıştıysa da bazı bisikletlerin Meksika sınırına kadar gittiğini gördü. Şimdi ise dev şirket 30 kişiyi bisikletleri için görevlendirerek bisikletlerin kampüsten uzaklaşmamasını sağlayacak.