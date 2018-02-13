Google Amerika'nın gizli silahını ortaya çıkardı

Ses hızının 3 katına ulaşabilen SR-71'in yeni modelinin prototipi Boeing tarafından geçtiğimiz günlerde sahnelenmişti. Fakat Amerika'nın yeni casus uçağının neye benzeyeceği hakkında bu prototip dışında hiçbir tahmin bulunmuyordu.

Google Earth'ten elde edilen bu görüntüler Amerika'nın gözlerden uzak tutumaya çalıştığı yeni nesil casus uçağına ait ilk görseller olabilir iddiası yayılmaya başladı. Amerika medyasında yer alan söylentiye göre, kullanıcılar tarafından fark edilen bu görüntü 6 bin 100 km hıza ulaşabilen yeni nesil causus uçağına ait olabilir denildi.