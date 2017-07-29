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Gönüllü Turizm Elçileri İş Başı Yaptı

Turistlere yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi, Ayasofya Meydanı’nda düzenlenen toplantıyla 8’inci kez start aldı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 22:16
Gönüllü Turizm Elçileri İş Başı Yaptı

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi, Ayasofya Meydanı’nda düzenlenen tanıtım toplantısıyla start aldı. Toplantıya Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, turizm elçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda Başkan Demir projeyle dünyanın dört bir yanından tarihi yarımadayı ziyarete gelen turistlere yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Türkiye’nin turizm alanında önemli bir potansiyeli olduğunu belirten Demir, gençlerin görevinin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Son Derece Yetişmiş Bilinçli İnsanlarımız Var

 Türkiye’de yaşanan olumsuz olaylara rağmen çok büyük bir turizm potansiyeli olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Amacımız üniversite veya lisede okuyan belli bir oranda yabancı dil eğitimi almış gençlerin yazın tatilde "Ask Me" Projesi içinde dünyanın her tarafından ülkemize, tarihi yarımadaya gelen turistlere yardımcı olmaları. Onları belli bir eğitimden geçiriyoruz. Yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu, ülkemizi her yönüyle temsil ettiklerini, değerlerimizin, kültürümüzün dünyanın her tarafına yayılması açısından çok etkili olduğunu anlattık. Bu proje bitikten sonra buraya gelip ülkemizi tanıyan ve Ask Me Projesi münasebetiyle gençlerimizle temas kuran insanlar gittikleri yerden maille teşekkürlerini ulaştırıyorlar. Tüm bu aksiliklere, darbe teşebbüsüne ve teröre rağmen yine olur. Çünkü ülkemiz diğer dünya ülkeleriyle mukayese edildiğinde insan unsuru açısından son derece yetişmiş bilinçli insanlarımız var” dedi.

Toplantı Başkan Demir ve beraberindekilerin Gönüllü Turizm Elçileri ile toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona ererken turizm elçileri de turistlere yardımcı olmak amacıyla görev yerlerine hareket etti.

  Proje kapsamında Gönüllü Turizm Elçisi olmak için 2000 öğrenci başvururken yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan 450 öğrenci gönüllü turizm elçisi olmaya hak kazandı. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan turizm elçileri Ayasofya, Sultanahmet, Yerebatan, Divanyolu,  Kapalıçarşı ve Eminönü’nde görev yapacak. Üzerlerinde "Ask Me/Bana Sor" yazılı giysiler bulunan turizm elçileri İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtalyanca, Çince dillerinde turistlere yardımcı olacaklar. Gönüllü Turizm Elçileri 8 Eylül Cuma gününe kadar görev yaparak turistlere yardımcı olacak.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 22:16
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