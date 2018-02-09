Gönüllü geçiş desteklenmeli

Bugüne kadar çok sayıda ürün sağlayıcısının e-Fatura sistemine geçmesine destek veren Digital Planet’in CEO’su Şerif Beykoz, firmaların daha az maliyetle ve pratik şekilde fatura işlemlerini gerçekleştirmeleri için başlatılan gönüllü geçiş sürecinde altyapı desteği sağlamayı hedeflediklerini KOSGEB’in de bu tür gönüllü geçiş yatırımlarını iş süreçlerini destekleme kapsamına almasını önerdiklerini kaydetti.