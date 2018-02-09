Gönüllü geçiş desteklenmeli
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yaptığı düzenlemeyle bu yıldan itibaren e-Fatura ve/veya e-Arşiv mükellefi olmuş firmalar haricindeki şirketlerin de e-Dönüşüm’e gönüllü geçişi önem arz ediyor.09 Şubat 2018 Cuma 09:52
Bugüne kadar çok sayıda ürün sağlayıcısının e-Fatura sistemine geçmesine destek veren Digital Planet’in CEO’su Şerif Beykoz, firmaların daha az maliyetle ve pratik şekilde fatura işlemlerini gerçekleştirmeleri için başlatılan gönüllü geçiş sürecinde altyapı desteği sağlamayı hedeflediklerini KOSGEB’in de bu tür gönüllü geçiş yatırımlarını iş süreçlerini destekleme kapsamına almasını önerdiklerini kaydetti.
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