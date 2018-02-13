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Gong MLPCARE için çalacak

MLP Sağlık Hizmetleri’nin (MLP Care) hisseleri, bugün Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmeye başlıyor.

13 Şubat 2018 Salı 09:52
Gong MLPCARE için çalacak

Halka arz sonrasında yaklaşık 4 milyar liralık piyasa değeri oluşan şirket için BİST’de gong töreni düzenlenecek. BİST’te MPARK kodu ile işlem görecek olan MLP Care’in yüzde 31,4 4 payının halka arzı yoğun talep gördü. 1,38 milyar liralık arzda her bir payın fiyatı 19 lira olarak belirlendi. Hisselerin yüzde 83,5’i yurtdışı kurumsal, yüzde 8,2’si ise yurtiçi kurumsal ve yüzde 8,2’si ise yurtiçi bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı ek satış dâhil, yüzde 36,15’e ulaşmış oldu. Ancak yapılan tahsisli sermaye artırımı sonucu MLP Care’in BİST’te işlem görmeye başlayacağı tarih itibari ile halka açıklık oranı 35,01 olacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:52
  1. MLP Sağlık Hizmetleri
  2. MLP Care

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