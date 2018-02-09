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''Gömüldüğünde bazıları hala ses çıkarıyordu''

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım devam ediyor.

09 Şubat 2018 Cuma 17:32
''Gömüldüğünde bazıları hala ses çıkarıyordu''

Birbirine bağlı 10 Rohingyalı Müslüman tutsak için, Budist komşuları tarafından sığ bir mezar kazdırıldı. 2 Eylül sabahı 10 kişi öldürüldü. İki kişi Budist köylüler tarafından öldürüldü, geri kalanını da Myanmar ordusu vurdu.

Rakhine Budist topluluğundan emekli bir asker olan Soe Chay, “Çukurun kazılmasına yardım edip cinayetleri gördüğünü” söyledi, “askerler iki veya üç kişiyi vurdu” dedi.

“Gömüldüğünde bazıları hala ses çıkarıyordu. Diğerleri zaten ölmüştü. “

Kıyıdaki Inn Din köyündeki cinayetler, kuzey Rakhine eyaletinde etnik şiddet olaylarında Myanmar’ın batı yakasında meydana gelen kanlı bir olay oldu.

Yaklaşık 690.000 Rohingya Müslümanı köylerini terk edip Ağustos ayından Bangladeş’e geçti.

53 milyonluk Budist ülkede varlıklarını sürdürmek isteyen Müslüman topluluk, kundaklama, tecavüz ve cinayete maruz kalıyor.

Birleşmiş Milletler soykırım işlendiğini söyledi; Amerika Birleşik Devletleri eylemlerin etnik temizlik olduğunu belirtti.

Türk hükumeti ve sivil toplum kuruluşlarından yardımlar gönderilmeye devam ediliyor.

asyanınsesi 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:32
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Müslümanlar içeride
  3. Rakhine Budist

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