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Gomis'ten Evra ve transfer açıklaması

Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken bir Evra açıklaması geldi.

12 Ocak 2018 Cuma 10:17
Gomis'ten Evra ve transfer açıklaması

Fanatik'te yer alan röportajında vatandaşı Evra ile Galatasaray'a gelmeden önce konuştuğunu söyleyen Gomis, yıldız oyuncunun transferiyle alakalı şöyle konuştu:

"Bana keşke gitmeseydin dedi"

Evra ile Galatasaray'a gelmeden önce konuşmuştum. Ve ona Galatasaray'a geleceğimi söylemiştim. O da o dönemde Marsilya'ya gelmek istiyordu. O da bana keşke gitmeseydin beraber aynı takım içerisinde oynasak demişti. Ancak gidiş kararımı aldıktan sonra bana 'Oraya gittiğinde Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu kendin göreceksin. Şampiyonlar Ligi'nde birçok kez karşılaştım ve mükemmel bir taraftarı olduğunu gördüm' dedi ve beni tebrik etti.

"Şu anda Dubai'de çalışmalar yapıyor"

Şu anda bildiğim kadarıyla Dubai'de yeni bir takım bulmak ve hazırlanmak için çalışmalar yapıyor. Ancak ben tabii ki burada karar verecek konumda değilim. Burada kararı verecek olan kişi hocamız. Hocamız takımın eksik gördüğü yerlere en doğru isimleri alacaktır.

"Buraya gelmesinden memnun olurum"

Şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor ki Evra gittiği her yerde başarıyı elde etmiş bir oyuncu. Son yaşanan taraftar olayı ile gündeme gelmiş olabilir ancak bu olaya fokuslanmaktan çok kariyerine bakmak gerekiyor. Buraya gelmesinden memnun olurum. Çünkü lider ruhlu bir oyuncu ve bize katkı yapacaktır. Ama az önce de belirttiğim gibi burada hiyerarşik bir düzen var. Ben burada sadece bir oyuncuyum. En doğru kararı hocamız verecektir. Takımın iyiliği için ne gerekiyorsa onu yapacaktır.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:17
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