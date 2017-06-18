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Gomis'in menajeri transferi açıkladı

Galatasaray'ın transferini son aşamaya getirdiği Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

18 Haziran 2017 Pazar 03:16
Gomis'in menajeri transferi açıkladı

Galatasaray'ın transferini son aşamaya getirdiği Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy,BeINSports'da yayınlanan beIN Transfere yaptığı özel açıklamada transferin hemen hemen bittiğini söyledi.

"Galatasaray'ın transferini son aşamaya getirdiği Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy, yayıncı kuruluş BeINSports'a konuştu ve transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.'la büyük ölçüde anlaştık" diyen Mendy, "Bu iş yarın ya da pazartesi biter" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı olarak geçiren Sarı Kırmızılılar'da yönetim yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Igor Tudor ile yönetimin belirlediği isimler arasında Gomis ve Belhanda artık imza aşamasına geldi.

Forvette özellikle Eren Derdiyok'un yanına bir forvet takvisyesi yapmak isteyen Galatasaray'da yönetimin acele etmesindeki neden ise Tudor'un transferleri kampa yetiştirilmesinin istenmesi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 03:16
  1. Bafetimbi Gomis
  2. Galatasaray
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