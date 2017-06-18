Gomis transferinde sıcak gelişme!

Fransız yıldızın menajeri Etinne Mendy, transferin bitmek üzere olduğunu söyledi.

beIN Sports'a konuşan Mendy, "Galatasaray ile olan transfer meselemiz %99 bitti. 1-2 küçük detay kaldı. Pazar ya da pazartesi günü sonuçlanır" ifadelerini kullandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME, MALİYET 12,7 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 3,4 milyon euro önereceği kaydedildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Swansea'ye de 2,5 milyon euro bonserbis bedeli verileceği belirtildi.

Galatasaray Doktoru Yener İnce, Gomis'i geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerinden geçirmiş ve sorun olmadığı raporunu vermişti.

FRANSIZ BASINI DA ANLAŞMAYI DUYURDU

Marsilya merkezli La Provence gazetesinde yer alan haberde; Bafetimbi Gomis'in Galatasaray ile 3 yıllık kontrat ve detayları konusunda her anlamda anlaşma sağladığı ve transferin resmileşeceği belirtildi. Marsilya'nın, Gomis'e son anda sözlü bir teklif yaptığı, 2+1 yıllık bu teklifin Fransız golcü tarafından kabul edilmediği kaydedildi.