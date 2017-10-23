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'Gomis sen kimsin, senin kariyerin...'

Eski hakemlerden Ahmet Çakar, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yorumladı...

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:02
'Gomis sen kimsin, senin kariyerin...'

İşte Çakar'ın derbi yorumları:

- Cüneyt Çakır, adam gibi maçı yönetseydi Denayer kırmızı kart görürdü. Janssen'in attığı golü iptal ettiği için psikolojisi bozuldu, bunu pozisyondan sonra idrak etti ve bu bir hakem için en kötü durumdur. Ayrıca Ndiaye'nin kafayla uzaklaştırdığı top Serdar Aziz'in yapışık eline çarpıyor bu pozisyon ise penaltı değil.

- İkinci devre başladı maç devam ediyor, Gomis'in vurup Neto'nun eline çarpan pozisyon penaltı değil ama Hasan Ali'nin yere düşerken eline çarpan top yüksek oranla penaltı diyebiliriz.

- Belhanda'nın pozisyonu değil ama sen onu atmamalıydın. Cüneyt Çakır sen Belhanda'yı neden attın biliyor musun? Denayer'i atamadığın için onu attın! Hakemin kafasına madde geliyor, oyun duruyor ama sen maçı sadece 3 dakika uzatıyorsun.

- Gomis gidiyor Cüneyt Çakır'ı uyarıyor, iyi de Gomis sen kimsin senin kariyerin Cüneyt Çakır'ı uyarmaya yetmez. Bugün kötü yönetmiş olabilir ama sen onu uyaramazsın sen bugün sahada ne yaptın? Bende eyyamcı olduğum için Cüneyt Çakır'ın yaptığı eyyamdan anlarım. Yani eyyamcı eyyamcıyı tanır anlar.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 15:02
  1. Gomis
  2. Cüneyt Çakır
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