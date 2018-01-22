Gomis 'para' için mi kadro dışı!

Haberde, Gomis'in sakatlığı sebebiyle değil, alacaklarını tahsil edemediği için kadroda yer almadığını iddia edilirken, yeni başkan Cengiz, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Cengiz, "Galatasaray'ın her gün ödemesi var. Bugün için böyle bir durum söz konusu değil. Gomis'in alacaklarının ödenmemesi olduğunu söz konusu değil. Sakatlığından dolayı kadroda yok. Çok değerli scout ekibimiz var, çalışıyorlar. Sol bek ve forvet transferi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.