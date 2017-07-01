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Gomis için flaş sözler... Transferi midemi bulandırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki köşesinden Galatasaray'ın bomba transferi Gomis için çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:05
Gomis için flaş sözler... Transferi midemi bulandırdı!

Türk futbolunun tatile girdiği ve transferlerin alevlendiği şu günlerde SABAH'ın usta yazarı Ahmet Çakar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik... Sorularımıza farklı yorumlarıyla cevaplar veren Çakar, önemli tespitlerde bulundu.

G.Saray, Gomis, Belhanda ve Maicon'u kadrosuna kattı. Bu 3 transferin maliyeti 207 milyon TL. Özellikle Gomis çok tartışılıyor. Kulüp doktoru, bu futbolcunun sağlık durumuyla ilgili 'Bayılması sürpriz olmaz' dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kağıt üzerinde 3 transfere baktığımızda başarılı gibi görünüyor. 3 oyuncu da ciddi kariyere sahipler ve G.Saray omurgasını bu 3 ciddi transferle tamamladı. Şimdi Sneijder sorununu çözmeliler, bir de kanatlarda daha etkili işler yapacak, defansif özellikleri de olan bir ya da iki oyuncuya ihtiyaç var. Gomis mükemmel bir background sahip. Son sene performansı da çok göz alıcı fakat bu bayılma atakları midemi bulandırdı. Konuyu tam olarak bilmemekle birlikte bir sporcunun ara sıra bayılması kulağa çok hoş gelmiyor. Umarım altından başka şeyler çıkmaz.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:05
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