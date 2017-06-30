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Gomis, Galatasaray'ın 5. Fransız futbolcusu

Galatasaray'ın resmi sözleşme imzaladığı Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayı giyen 5. Fransız futbolcu oldu.

30 Haziran 2017 Cuma 11:17
Gomis, Galatasaray'ın 5. Fransız futbolcusu

Galatasaray'ın resmi sözleşme imzalayarak kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayı giyen 5. Fransız futbolcu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 140 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 5 Fransız yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Fransız futbolcular Didier Six, Sebastian Perez ve Franck Ribery ile mevcut kadroda bulunan Lionel Carole top koşturdu.

Senegal asıllı olan 31 yaşındaki golcü futbolcu Gomis, Galatasaray formasını giyen 5. Fransız oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Gomis, Galatasaray'ın 140. yabancısı

Bafetimbi Gomis, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 140. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 6 kıta ve 44 ülkeden 140 futbolcuyu transfer etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı.

En çok Brezilyalılar oynadı

Galatasaray, en fazla futbolcu transferini Brezilya'dan gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takımda bugüne dek 17 Brezilyalı futbolcu forma giyerken, bu ülkeyi 16 oyuncu ile Yugoslavya takip etti.

Galatasaray'da en fazla oynayan yabancılar sıralamasında Romanya 11, Almanya 7, Arjantin de 6 oyuncuyla öne çıktı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da daha önce başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya17Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles
Yugoslavya16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya11Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu
Almanya7Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
Arjantin6Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua,Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero
Kolombiya5Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino
Hollanda5Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong
İsviçre5Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
Fransa5Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis
Bosna Hersek4Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun4Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya4Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
Portekiz4Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
İsveç3Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander

Fildişi Sahili3Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
Belçika3Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda

Uruguay2Andres Fleurquin, Fernando Muslera
Polonya2Roman Kosecki, Marek Godlewski
Meksika2Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere2Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana2Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk2Klodian Duro, Lorik Cana
Demokratik Kongo Cumhuriyeti2Ali Lukunku, Shabani Nonda
Avustralya2Harry Kewell, Lucas Neill
İspanya2Albert Riera, Jose Rodrigues
Senegal1 Mohamed Sarr
İtalya1Morgan de Sanctis
Sırbistan1Sasa İlic
Nijerya1 Dominic Iorfa
İran1Naser Sadeghi
Surinam1Ulrich Watson
Litvanya1 Gintaras Stauce
Zimbabve1Norman Mapeza
Galler1Dean Saunders
ABD1 Brad Friedel
İsrail1 Haim Revivo
Japonya1 Junichi Inamoto
Cezayir1İsmael Bouzid
Fas1 Nordin Amrabat
Makedonya1 Goran Pandev
Norveç1 Martin Linnes
Yeşil Burun Adaları1 Garry Rodrigues
İzlanda1 Kolbeinn Sigthorsson

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirmiştir.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:17
  1. Galatasaray
  2. İngiltere
  3. Türkiye
  4. Bosna Hersek
  5. Afrika
  6. ABD
  7. Amerika
  8. Avrupa
  9. Almanya
  10. Sırbistan
  11. Arnavutluk
  12. İran
  13. İtalya
  14. Japonya
  15. Japon
  16. İsviçre
  17. Fransa
  18. Avustralya
  19. İsveç
  20. Güney Amerika
  21. Asya
  22. Brezilya
  23. Meksika
  24. Tat
  25. Bruma
  26. Cezayir
  27. Belçika
  28. Milan
  29. İsrail
  30. Portekiz
  31. Hollanda
  32. Arjantin
  33. Romanya
  34. Ab
  35. Norveç
  36. Hırvatistan
  37. Polonya
  38. İspanya
  39. İzlanda
  40. Makedonya
  41. Kamerun
  42. Nijerya
  43. Hagi
  44. Bosna
  45. Gana
  46. Kongo
  47. Galata
  48. Kuzey Amerika
  49. Baros
  50. Elmander
  51. Litvanya
  52. Uruguay
  53. Fas
  54. Senegal
  55. Nijer
  56. Galler
  57. Kos
  58. Yugoslavya
  59. Bogdan Stancu
  60. Kolombiya
  61. Dany
  62. Fildişi Sahili
  63. Muslera
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