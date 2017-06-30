Gomis, Galatasaray'ın 5. Fransız futbolcusu
Galatasaray'ın resmi sözleşme imzaladığı Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayı giyen 5. Fransız futbolcu oldu.30 Haziran 2017 Cuma 11:17
Galatasaray'ın resmi sözleşme imzalayarak kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayı giyen 5. Fransız futbolcu oldu.
Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 140 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 5 Fransız yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Fransız futbolcular Didier Six, Sebastian Perez ve Franck Ribery ile mevcut kadroda bulunan Lionel Carole top koşturdu.
Senegal asıllı olan 31 yaşındaki golcü futbolcu Gomis, Galatasaray formasını giyen 5. Fransız oyuncu olarak kayıtlara geçti.Gomis, Galatasaray'ın 140. yabancısı
Bafetimbi Gomis, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 140. yabancı futbolcu oldu.
Sarı-kırmızılı takım, 6 kıta ve 44 ülkeden 140 futbolcuyu transfer etti.
Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı.En çok Brezilyalılar oynadı
Galatasaray, en fazla futbolcu transferini Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı takımda bugüne dek 17 Brezilyalı futbolcu forma giyerken, bu ülkeyi 16 oyuncu ile Yugoslavya takip etti.
Galatasaray'da en fazla oynayan yabancılar sıralamasında Romanya 11, Almanya 7, Arjantin de 6 oyuncuyla öne çıktı.Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da daha önce başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
|Ülke
|Sayı
|Futbolcular
|Brezilya
|17
|Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles
|Yugoslavya
|16
|Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
|Romanya
|11
|Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu
|Almanya
|7
|Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
|Arjantin
|6
|Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua,Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero
|Kolombiya
|5
|Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino
|Hollanda
|5
|Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong
|İsviçre
|5
|Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok
|Fransa
|5
|Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis
|Bosna Hersek
|4
|Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
|Kamerun
|4
|Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
|Çekya
|4
|Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
|Portekiz
|4
|Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira
|İsveç
|3
|Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander
|Fildişi Sahili
|3
|Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba
|Belçika
|3
|Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
|Uruguay
|2
|Andres Fleurquin, Fernando Muslera
|Polonya
|2
|Roman Kosecki, Marek Godlewski
|Meksika
|2
|Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
|İngiltere
|2
|Barry Venison, Mike Marsh
|Hırvatistan
|2
|Robert Spehar, Stjepan Tomas
|Gana
|2
|Richard Kingson, Ahmet Barusso
|Arnavutluk
|2
|Klodian Duro, Lorik Cana
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|2
|Ali Lukunku, Shabani Nonda
|Avustralya
|2
|Harry Kewell, Lucas Neill
|İspanya
|2
|Albert Riera, Jose Rodrigues
|Senegal
|1
|Mohamed Sarr
|İtalya
|1
|Morgan de Sanctis
|Sırbistan
|1
|Sasa İlic
|Nijerya
|1
|Dominic Iorfa
|İran
|1
|Naser Sadeghi
|Surinam
|1
|Ulrich Watson
|Litvanya
|1
|Gintaras Stauce
|Zimbabve
|1
|Norman Mapeza
|Galler
|1
|Dean Saunders
|ABD
|1
|Brad Friedel
|İsrail
|1
|Haim Revivo
|Japonya
|1
|Junichi Inamoto
|Cezayir
|1
|İsmael Bouzid
|Fas
|1
|Nordin Amrabat
|Makedonya
|1
|Goran Pandev
|Norveç
|1
|Martin Linnes
|Yeşil Burun Adaları
|1
|Garry Rodrigues
|İzlanda
|1
|Kolbeinn Sigthorsson
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirmiştir.
Kaynak: AA