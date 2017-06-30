Gomis, Galatasaray'ın 5. Fransız futbolcusu

Galatasaray'ın resmi sözleşme imzalayarak kadrosuna dahil ettiği Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayı giyen 5. Fransız futbolcu oldu.



Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 44 ülkeden 140 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 5 Fransız yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte daha önce Fransız futbolcular Didier Six, Sebastian Perez ve Franck Ribery ile mevcut kadroda bulunan Lionel Carole top koşturdu.

Senegal asıllı olan 31 yaşındaki golcü futbolcu Gomis, Galatasaray formasını giyen 5. Fransız oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Bafetimbi Gomis, 1959 sezonundan bu yana Galatasaray formasını terleten 140. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 6 kıta ve 44 ülkeden 140 futbolcuyu transfer etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda'dan oyuncu aldı.

Galatasaray, en fazla futbolcu transferini Brezilya'dan gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takımda bugüne dek 17 Brezilyalı futbolcu forma giyerken, bu ülkeyi 16 oyuncu ile Yugoslavya takip etti.

Galatasaray'da en fazla oynayan yabancılar sıralamasında Romanya 11, Almanya 7, Arjantin de 6 oyuncuyla öne çıktı.

Galatasaray'da daha önce başka ülkelerin vatandaşı olan 4 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 17 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski Romanya 11 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski Arjantin 6 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua,Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero Kolombiya 5 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino Hollanda 5 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong İsviçre 5 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok Fransa 5 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi Portekiz 4 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira İsveç 3 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander Fildişi Sahili 3 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba Belçika 3 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda Uruguay 2 Andres Fleurquin, Fernando Muslera Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2 Ali Lukunku, Shabani Nonda Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill İspanya 2 Albert Riera, Jose Rodrigues Senegal 1 Mohamed Sarr İtalya 1 Morgan de Sanctis Sırbistan 1 Sasa İlic Nijerya 1 Dominic Iorfa İran 1 Naser Sadeghi Surinam 1 Ulrich Watson Litvanya 1 Gintaras Stauce Zimbabve 1 Norman Mapeza Galler 1 Dean Saunders ABD 1 Brad Friedel İsrail 1 Haim Revivo Japonya 1 Junichi Inamoto Cezayir 1 İsmael Bouzid Fas 1 Nordin Amrabat Makedonya 1 Goran Pandev Norveç 1 Martin Linnes Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirmiştir.

Kaynak: AA