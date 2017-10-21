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Gomis, Fenerbahçe'nin hücum hattından daha fazla gol attı

Galatasaray'lı Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin forvetleri Robin van Persie, Fernandao, Soldado ve Vincent Janssen'in hepsinden daha fazla gol attı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:09
Gomis, Fenerbahçe'nin hücum hattından daha fazla gol attı

Sarı-lacivertli takımın 4 golcüsü geride kalan 8 haftada rakip fileleri 2 kez havalandırdı. İki gol de Janssen'den geldi. Van Persie sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Fernandao da sadece 1 maçta görev aldı. Soldado ise 6 maçta henüz siftah yapamadı. Gomis ise geride kalan 9 haftada 9 kez fileleri havalandırdı. Fransız yıldız, Fenerbahçe'nin 4 forvetinin attığı golün 4 katından 1 fazla gol attı. Gomis ayrıca forma giydiği 8 maçın 6'sında fileleri havalandırmayı başardı.

Derbi için ekstra çalıştı

Bafetimbi Gomis derbiye kendisini özel olarak hazırlıyor. Tecrübeli futbolcu, takım ile yaptığı idmanlar sonrası Florya'yı terk etmeyerek hafta boyunca özel gol çalışmaları yaptı. Yıldız oyuncunun, takım arkadaşlarına Fenerbahçe'yi de boş geçmeyeceğini ve gerçek Galatasaraylı olacağını söylediği ifade edildi..

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 14:09
  1. Van Persie
  2. Fenerbahçe
  3. Soldado
  4. Bafetimbi Gomis

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